Polisler, 82 yaşındaki adamın ters kelepçe ve biber gazı sonrası ölümüyle ilgili ifade verdi: Asıl mağdur biziz!

Sağlık Bakanlığı, Giresun’da Yusuf Topal’ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ‘beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Olaya adı karışan doktorun açığa alındığının belirtildiği açıklama şöyle: “Giresun´da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

2 Polise Soruşturma Açıldı

Giresun'da evde bakım hizmeti gören eşinin ilaçlarını yazmayı reddeden doktorla tartışmasının ardından gelen polisler tarafından ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınmak istenen ve biber gazı da kullanılmasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada polisler ifade verdi.

Açığa alınan ve haklarında soruşturma başlatılan polisler, ifadelerinde "Asıl mağdur biziz" dedi. Polisler, Yusuf Topal'ın kendilerine direndiği, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıkları savunmasında bulundu.

Topal'ın hasta bulunmaksızın ilaç yazılması talebini kabul etmeyen doktor hakkında da soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Yusuf Topal'ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiasının araştırılacağını duyurdu. Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği iddia edildi.

Bakan Soylu taziyelerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'ı telefonla arayarak üzüntü ve taziyelerini iletti.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

Ne olmuştu?

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.



İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Topal'ın zor kullanılarak gözaltına alındığı olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine 2 polis memuru açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.