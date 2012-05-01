Polis pankarttaki işçiyi Öcalan'a benzetince asılmasına izin vermedi

Batman’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı platforma asılmak istenen bir pankartta yer alan işçi resminin Abdullah Öcalan’a benzediğini söyleyen polisler uzun süre pankartın asılmasına izin vermedi.

Pankartın asılması ardından konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bakın buradaki bir pankart için güvenlik ekipleri kriz çıkardı. O pankartı Öcalan’a benzetmişler. Bu bayram en çok Kürtler’in bayramıdır. 4 milyonu insanı 1 gecede göç ettirdiler, ev ve yurtlarından ettirdiler" dedi.

Batman’daki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Ayla Akat’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı miting alanına çeşitli pankartlar asıldı. Sahneye asılmak istenen bir pankarttaki işçi fotoğrafının Abdullah Öcalan’a benzediğini gerekçesiyle polis tarafın izin verilmedi. Bunun üzerine BDP’liler ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma ardından pankartın asılmasını izin verildi.

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, işçi sınıfının 1 Mayıs’ı bayram etmek için büyük özveride bulunduğunu, ’zalimlerin zihnine çaka çaka’ bugünü bayram ettiğini söyledi. Önder, şöyle konuştu:

"Burada nevruzda bir bayram daha kutlanacaktı. Ancak, Kürt’ün belini kırmak isteyenler ülkenin tüm yerlerini nevruz bayramını dönüştürmek isteyenlere izin vermedi. En büyüğünü de bu meydanda yaptılar. Valiye anlatacağım, kameraları da var. Çekim yapsınlar. Yoksulun biri berberde tıraş oluyormuş bir zalim gelmiş, ’Kalk oradan’ demiş. Berber kendi kendine söylenmiş ’Şimdi o zalim bu adamı bitirir’ demiş. O sırada bir atlı ayaklanmış o zalime. ’Halo ne yaptın’ demiş. O da demiş ki, ’Sahipsizin de bir sahibi vardır.’ Şelmo’da öldürülen emekçinin de, Roboski’de öldürülenlerin de bir sahibi vardır. Biz susuyorsak onurumuzdandır. Bir gün bu başı kabaklıların da sahiplerinin hışmına uğrarsanız nereden geldiğini şaşırırsınız. Bu halkın hafızası vardır. Mazlum Doğan’ın yaktığı 3 kibritle meydanları doldurdu. Şeyh Said’in mücadelesiyle bu halk dününü çok iyi biliyor."

Milletvekili Önder, bütün mazlumların bir sahibi olduğunu, zalimlerin ise her gece korkunun eşiğinde bulunduğunu anlatırken, yüzde 50 oy alan iktidarın rahat yatmadığını söyledi. Önder, "Bakın buradaki bir pankart için güvenlik ekipleri kriz çıkardı. O pankartı Öcalan’a benzetmişler. Bu bayram en çok Kürtler’in bayramıdır. 4 milyonu insanı bir gecede göç ettirdiler. Ev ve yurtlarından ettirdiler. Bu Kürtler gittikleri metropollerde emeklerini sermayeye çevirip oralara yerleşti. Bu bayram Kürtler’in değil de kimin olacak, söyler misiniz? Mevsimlik işçiler olmazsa Karadeniz’deki fındık, Nevşehir’deki patates tarlada kalır. Yatın- kalkın Kürtler’in eline sarılın. Kürt kadını size beddua etmiyor. Bırakın analar başını yatağına rahat koysun. Bir geceliğine de olsa onu rahat bırakın. Kürt insanı kimseden bir şey ummuyor. Bizler, yüzde 7 oy ve iktidarın vekilleri yüzde 50 oyla seçildi. Onların korkularını göz önüne getirin; biz mi rahatız, onlar mı? İşçi sınıfı artık her şeyin farkındadır. Hakkını aradığında hemen terör örgütü propagandasıyla karşılaşıyor."

Batman’daki 1 Mayıs kutlamaları sanatçı Yasemin Göksu’nun konseriyle son buldu.