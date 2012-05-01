İşçiler Türkiye'nin bir yanında 1 Mayıs'ı kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul Taksim Meydanı'nda kitlesel bir mitingle kutlanıyor. Kutlamalara katılan gruplar üç koldan Taksim'e yürüdü. Taksim'de güvenlik amacıyla İETT otobüs duraklarının camları söküldü, meydan ve çevresindeki direkler de tırmanmayı engellemek amacıyla yağlandı. Ankara'da da 1 Mayıs kutlamaları Tandoğan Meydanı ve Sıhhiye'de yapıldı. Sıhhiye'de yapılan kutlamalarda polis kordonunu geçmek isteyen gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.



İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk İş'ten bazı sendikaların içinde yer aldığı Sendikal Güç Birliği Platformu'nun organize ettiği 1 Mayıs kutlamaları için üç koldan Taksim Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.

Taksim'deki kutlamalara çok sayıda siyasi parti ve STK da destek verdi.

Kutlamalar için Taksim Meydanı'na yürüyen gruplar Şişli, Dolmabahçe ve Tarlabaşı yönünden alana girdi.

Kortejlerin Taksim'e giriş güzergahları:

Şişli yönü: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk-İş Sendikal Güçbirliği Platformu, Devrimci 1 Mayıs Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP).

Dolmabahçe yönü: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Veterinerler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Halkevleri, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Emek Kolektifi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP).

Tarlabaşı yönü: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri, LGBTT’ler, Feministler.



Otobüs duraklarının camları söküldü



Taksim Meydanı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'a çevre illerden uçak ve karayoluyla getirilen takviye polisler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde görevlendirdikleri yerlere erken saatlerinden itibaren yerleştirildi.

Kutlamaların yapılacağı Taksim Meydanı'ndaki The Marmara Oteli'nin önüne bir platform kurulurken, meydana çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak araç trafiği engellendi. Bomba imha ekiplerince, köpekler ve detektörlerle patlayıcı madde araması yapılan meydan ve çevresindeki direkler de tırmanmayı engellemek amacıyla yağlandı. Polis helikopterlerinin havadan kontrol ettiği Taksim Meydanı'ndaki yüksek binalara da polisler yerleştirildi. İETT otobüs duraklarının camları da herhangi olumsuz bir durumda zarar görmemeleri amacıyla söküldü.

Çevresi çelik bariyerlerle kapatılan Cumhuriyet Anıtı önüne vinçle ''1 Mayıs 77 Suçluları Yargılansın'' yazılı bir pankart gerildi. Anıtın çevresindeki bariyerlere de ''Dayanışma, eşitlik, demokrasi, kardeşlik, özgürlük'' yazılarının bulunduğu uzun bir şerit çekildi.

Güvenlik güçleri tarafından Taksim Meydanı'na girişler, oluşturulan arama noktalarındaki titiz kontrollerden sonra yapıldı.

Basın mensupları da erken saatlerden itibaren medyandaki yerlerini aldı. Taksim Gezi Parkı'nda da kutlamaları canlı olarak aktarmak amacıyla çok sayıda canlı yayın aracı bulunuyor.



Ankara'da 2 ayrı miting

Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları Tandoğan Meydanı ve Sıhhiye'de yapılıyor. Sıhhiye'de yapılan kutlamalarda polis kordonunu geçmek isteyen gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Bu yıl Tandoğan Meydanı Hak İş ve Memur Sen’e bağlı sendikalara verilirken, KESK, DİSK ve Halk Evleri, Tabipler Birliği gibi örgütler ise 1 Mayıs’ın Sıhhiye’de kutladı.

Tandoğan meydanı İşçilerden ziyade memurların hakimiyeti altında bulunuyor. Sloganlar daha çok memurların hak talepleri üzerine oluyor. Grev ve toplu sözleşme hakkı, memur maaşlarına yüzde 16 zam, öğretmen maaşlarına zam ile ek ödeme talepleri hem pankartlarla hem de sloganlarla dile getiriliyor.

Pankartlarda en çok dikkat çeken bir diğer konu ise başörtüsü. Her alanda başörtüsüne özgürlük isteyen pankartlar dikkat çekti.



Tandoğan'da miting başladı



Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş ve Memur-Sen tarafından düzenlenen miting, katılımcıların Tandoğan Meydanı'nda yerini almasıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, taleplerini içeren dövizler taşıyıp çeşitli sloganlar atarak Tandoğan Meydanı'na geldi. Katılımcılar, Degol Caddesi üzerinde oluşturulan polis noktasından üzerileri aranarak meydana alındı.

Tüm grupların alana girişinin ardından miting, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve bağlı sendikaların yöneticileri alana girerken ellerindeki kırmızı karanfilleri alanda çalışan gazetecilere verdi ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Arslan ve beraberindekilere “1 Mayıs maskotu” da eşlik etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve bağlı sendikaların yöneticileri alana GMK Bulvarı üzerinden giriş yaptı. Gündoğdu ve beraberindekiler yol boyunca katılımcıların 1 Mayıs'ını kutladı.



Sıhhiye'de 4 bin polis görev yapıyor



KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrıcısı olduğu kutlamaların adresi ise Sıhhiye Meydanı... Saat 11.30’da Tren Garı’nda toplanacak olan katılımcılar buradan Sıhhiye Meydanı’na yürüyerek mitingi gerçekleştirecek. Hak-İş ile Memur-Sen’in mitingi ise Tandoğan Meydanı’nda olacak. Memur-Sen üyeleri Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanmaya başlandı. Diğer illerden 160 otobüs geldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu, tüm konfederasyonların 1 Mayıs kutlamalarında bir araya gelememesi üzerine konfederasyon olarak Sıhhiye Meydanı’nda miting düzenlemeye karar verdiklerini, Ankara Valiliği’ne iki kez başvuruda bulunduklarını belirten Tutoğlu, “Valilik başvurumuzu yasada öngörülen şartlara aykırı biçimde reddetmiştir” dedi. Sıhhiye'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 4 bin polis Sıhhiye meydanında görev yaptı.

Tutoğlu, 1 Mayıs günü büyük bir kitleyle Sıhhiye Meydanı’nda olacaklarını bildirdi.

Öte yandan Ankara’da güvenlik tedbirleri için il emniyet müdürlüğünün çeşitli birimlerinden 6500 polisin görev alacağı öğrenildi.



TÜRK-İŞ ve Türkiye KAMU-SEN İzmir'de

1 Mayıs, İzmir’de, Gündoğdu Alanı’nda kutlanacak. Konak, Cumhuriyet Alanı, Alsancak İskelesi, Basmane ve Lozan Kapısı önünden yürüyüşe geçecek gruplar, saat 14.00’te Gündoğdu Alanı’ndaki mitingde buluştular. CHP, Fuar Lozan Kapısı önünden 12.00’de yürüyüşe geçerken DİSK’e bağlı sendikalar, Basmane’den aralarında ÇYDD, Eğitim-İş ve Türk-İş’e bağlı sendikaların da olduğu gruplar, Alsancak İskelesi’nden, çeşitli sosyalist partiler, Konak Alanı’ndan yürüyüşe geçti.. TKP de Cumhuriyet Alanı’ndan yürüyüşe katıldı.

Karabağlar Belediyesi’nin 1 Mayıs etkinliği kapsamında Uzundere Rekrasyon Alanı’nda 19.30’da Onur Akın konseri gerçekleştirilecek. Buca’da da Suavi, 20.30’da eski stadyumda konser verecek.

Diyarbakır 1 Mayıs'a hazır

1 Mayıs, Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda. İstasyon Meydanına çıkan Ofis, Şehitlik ve Balıkçılarbaşı ile Bağlar'a çıkan cadde terafige kapatıldı. Alana gelen vatandaşlar bu caddelerin başında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek ilerliyor. Diyarbakır'da olağanüstü güvenlik önlemleri göze çarpmıyor ve herhangi bir gerginlik yaşanması beklenmiyor.

İşçiler alanlarda

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, Hopa başta olmak üzere yurt genelinde kutlandı.