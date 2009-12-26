Polisle tartışan vekile ihraç istemi

İhraç talebine yol açan olay

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MYK'nın bugünkü toplantısında, Elazığ Milletvekili İşbaşaran'ın, 20 Aralık tarihinde Ankara'da trafik polisleri ile arasında geçen olay ve bu esnada ortaya koyduğu tutum ve davranışları ele alındı.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İşbaşaran'ın tutum ve davranışları parti tüzüğü, programı ve grup iç yönetmeliğine aykırı bulundu; tedbirli olarak kesin ihraç talebi ile parti Müşterek Disiplin Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi."Polisin içinde çete var" iddiasını ortaya atan AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisle yaptığı tartışmanın görüntüleri bugün ortaya çıktı.Görüntüler, pazar günü saat 03:30 sıralarında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İddiaya göre telefon bir esnafa ait. Yol kontrolü yapan polisler, AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın otomobilini çevirdi.Otomobili vekilin şoförü kullanıyordu. İddiaya göre İşbaşaran alkollüydü. Milletvekili olduğunu söyleyip polislerle tartıştı. Milletvekili İşbaşaran'ın polislere hakaret ve küfür ettiği, daha sonra telefonla aradığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlileri de tehdit ettiği ileri sürüldü.Olayın ardından polisler İşbaşaran'dan şikayetçi oldu.