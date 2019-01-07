'Polisiz' diyerek büfeden 2 bin liralık içki alan dolandırıcılar yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yılbaşı gecesi polis gibi davranıp, bir tekel bayisinden parasını ödemeden 2 bin lira değerinde içki ve yiyecek alan Oktay Ç. (35) ve Emre S. (25) yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde polis frekanslarının yüklü olduğu telsiz bulunan Oktay Ç. arkadaşı Emre S. ile yılbaşı akşamı bir tekel bayisine gitti. İş yeri sahibine saatin 22.00\'yi geçtiğini, bu saatten sonra içki satışının yasak olduğunun söyleyen Oktay Ç. \"Sana ceza yazmamız gerek ama bugun yılbaşı sana ceza yazmayacağız, sen de bizi göreceksin\" dedi. Bunun üzerine şüphelilerin 2 bin lira tutarında içki ve yiyecek aldı.

TEKRAR GELDİLER

Birkaç gün sonra tekrar işyerine gelen şüpheliler iş yeri sahibi M.Ç,\'den ücretsiz olarak tekrar içki almak istedi. Bu isteği kabul etmeyen M.Ç. ise en yakındaki polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekel bayisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri saptanan Oktay Ç. ile Emre S. yakalandı. Oktay Ç,\'nin ise üzerinde taşıdığı telsize el konuydu. Emniyete götürülen şüpheliler, ürünleri borç karşılığında aldıklarını iddia etti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ç. tutuklandı, Emre S. ise serbest bırakıldı.



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