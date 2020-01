Polisin vurduğu gence ait olduğu söylenen silah bozuk ve mermisiz çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de polis tarafından vurularak yaralanan bir gençte silah bulunduğu kullanmaya çalıştığı iddia edilmişti. Ancak tanıklar ve kamera görüntüleri bu iddiayı yalanlarken polisin bulduğu ve gence ait olduğunu söylediği silah da bozuk ve mermisiz çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’de, Süleyman Ödemiş adlı gencin kaçtığı için vurulmasına ilişkin soruşturmada, ateş eden polis memuru M.Y.’nin 'müşteki' olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Ayrıca kamera görüntüsünde Ödemiş’te silah olmadığı görüldüğü halde, kaçarken silah doğrulttuğu yönünde tutanak hazırlandığı anlaşıldı. Bir tarlada bulunan ve Ödemiş’e ait olduğu iddia edilen silahın hasarlı olduğu ve içinde mermi olmadığı ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre polis M.Y., ifadesinde, Ödemiş’in kaçması üzerine silahını çıkarıp elini havaya kaldırarak, uyarı atışı yapmak istediğini söyledi. “Ancak balkonlarda insanların olduğunu görerek, uyarı atış yapmaktan vazgeçtiğini ve şahsın peşinden koşmaya başladığını” öne süren M.Y., şunları anlattı:

”Kaçmamasını, teslim olmasını defalarca söylememe rağmen kaçmaya devam etti. İyice yaklaştığımda Ödemiş sağ elini beline götürdü, belinden siyah renkli bir tabanca çıkarttı, arkaya dönmeden elinde bulunan silahı kontrolsüz bir şekilde, hedef gözetmeksizin arkaya doğru uzatınca silahlı mukavemetini önlemek ve insanların zarar görmemesi maksadıyla ayaklarına doğru kontrollü ve soğukkanlı şekilde bir el ateş ettim. Ödemiş sendeledi ve silahı sol tarafına doğru fırlatarak attı. Birkaç adım daha giderek yere düştü. Ödemiş’in sağ arka kalça kısmından kan aktığını gördüm. Etraf kabalıklaştığı ve vatandaşlar çoğaldığı için, mahallede çok sayıda DHKP/C ve PKK sempatizanı olduğunu bildiğim için farklı bir olaya sebebiyet vermemek ve şahsın tedavisini yaptırmak, olayın infiale sebep olmaması için ekip otosuna şahsı bindirerek, mahalleden hızla çıktık.”

Silah hasarlı

Ödemiş’i vuran polis M.Y.’nin “müşteki” sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. M.Y.’nin yanı sıra polis F.K., M.K ve İ.T. de “müşteki” olarak, polis N.Ö. ise “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Diğer dört polis M.Y.’nin ifadesini tekrarladı. Daha sonra bu ifadeler, Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’nin fezlekesine dönüştü. Fezlekeye göre, Ödemiş vurulduktan iki saat sonra olay yerine giden polisler, yaralı gencin silahını attığı iddia edilen arsada inceleme yaptı. İncelemede, “yüzeyi çimlerle kaplı arsada” tabanca bulundu. Tutanağa göre tabancanın “şarjör yuvasının boş, şarjör mandalının hasarlı, emniyet mandalının açık konumda olduğu, horozunun kurulu olmadığı, fişek yatağının boş olduğu ve sol kabza kapağının üst vida kısmının kırık olduğu” anlaşıldı. Yani şu haliyle tabancanın hasarlı olduğu ve içinde mermi bulunmadığı saptandı. Olay yerinde bulunan bir mermi çekirdeğinin de polis M.Y.’nin tabancasına ait olduğu tespit edildi.

Ödemiş’in yaralı halde götürüldüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Ödemiş, üzerinde silah bulunduğu iddiasını reddederek, “Uzaklaşmaya ve yürümeye başladım. Arkamdan bir el silah sesi geldi ve yere düştüm. Üzerimde silah veya benzeri bir cisim yoktu” dediği öğrenildi. Ödemiş’le birlikte gözaltına alınan Ömer Tali ve Barış Arslan da yaralı gençte silah bulunmadığını anlatmıştı. Ayrıca marketin kamera görüntülerinde Ödemiş’in elinde silah olmadığı görünüyor.

Olay nasıl yaşandı?

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, “kasa hırsızlığı” savıyla hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç. ve U.G.’yi bulmak için 26 Nisan akşamı İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi’ne gelmişti. İki şüpheliye ulaşamayan polisler, girdiği Ünlü Market’te, aynı grubun üyesi olduğu iddia edilen Barış Arslan’ı gözaltına almıştı. Arslan’ın gözaltına alınması üzerine markette bulunan arkadaşı Süleyman Ödemiş, “Neden götürüyorsunuz?” diye itiraz etti. Polisler, Ödemiş’i de gözaltına almak istemişti. Marketin kamera kayıtlarına göre Ödemiş’i çevreleyen polisler, kendisine ters kelepçe takmıştı. Ödemiş, hakkında yakalama kararı olmadığını belirterek, buna direnmişti. Tartışma büyüyünce M.Y. adlı polis, hem Ödemiş’in, hem araya giren arkadaşı Ömer Tali’nin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkmıştı. Etkisiz hale getirilen Ödemiş, ters kelepçe takılarak, dışarıya çıkarılmıştı. Marketin dış kamera kaydına göre Ödemiş, kapıda polisin elinden kurtulup kaçmıştı. Bu sırada, Ödemiş’e biber gazı sıkan polis M.Y., elindeki silahla marketin kapısında görünüyordu. Silahıyla Ödemiş’in arkasından koşmaya başlayan M.Y., 15 metre sonra ateş ederek, Ödemiş’i belinden vurmuştu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ödemiş, ameliyat edilmişti. Bağırsakları ve mesanesi hasar gören Ödemiş hakkında, “Şüphelinin kaçmasına imkan sağlama, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, ateşli silahlar kanununa aykırılık ve yaralama” suçlarından işlem yapıldığı için hastanede gözaltı işlemi uygulanıyor. Hastane odası önüne iki polis memuru nöbet tutuyor.