T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polisin vurduğu çocuk masum

Polisin Adana’da ‘dur ihtarına’ uymadığı gerekçesiyle vurduğu Ahmed Yıldırım’ın (14) hırsızlıkla ilgisinin olmadığı anlaşıldı.

12 Kasım 2008 02:00

Adana’da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından açılan ateşle sırtından ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmed Yıldırım’ın zanlı olmadığı, sabıkası da bulunmadığı açıklandı.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ahmed Yıldırım’ın suçlu olmadığı, sadece motosikleti çalan kişi ile gezdiği kaydedildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde polisin kaza kurşunu ile yaralanan ve hastaneye kaldırılan, tedavisi esnasında Vali ve Emniyet Müdürü tarafından ziyaret edilen A.Y.’nin hırsız zanlısı olmadığı gibi, herhangi bir sabıkası da yoktur. Adı geçenin sadece motosikleti çalan kişi ile gezinti yapmakta olduğu anlaşılmıştır.”

9 Kasım’da saat 15.00 sıralarında Onur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 gün önce bir karakolda görevli adı açıklanmayan polis memuru, çalınan motosikletini 61 sokakta hareket halinde görmüş, üzerindeki 3 genç durdurulmak istenmişti. Gençlerin kaçması üzerine motosikleti çalınan polis memurunun arkadaşı tabancasını çekip ateş etmiş, arkada oturan Ahmed Yıldırım sırtından yaralanmıştı. Diğer 2 kişi ise kaçmıştı. Vali İlhan Atış da hastaneye giderek yaralıyı ziyaret etmişti.

Olay sonrası kaçan 2 kişinin yakalanması için soruşturma sürerken, gözaltına alınan polis memurları S.B. ve M.Y., sorgularından sonra savcılıkça serbest bırakıldı. 2 polis, savcılığın soruşturmayı tamamlaması sonucunda dava açıldığı takdirde yargılanacak. Ancak her 2 polis idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24