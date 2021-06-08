Polisin uyuşturucu çetesi liderini öldürmesi sonucu "intikam saldırıları" başladı; Brezilya'nın Manaus şehrinde okullar kapatıldı, toplu taşıma durduruldu

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Brezilya'nın Manaus şehrinde, polisin bir uyuşturucu çete liderini öldürmesi sonucu çetelerin "intikam" amaçlı saldırılara geçmesi nedeniyle okullar kapatıldı, toplu taşıma durduruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'ta polisin bir uyuşturucu çetesi liderini öldürmesi sonucu çeteler intikam amaçlı saldırılar düzenledi. Yetkililer, saldırılarda çok sayıda otobüs, kamu binası, banka ve özel aracın hedef alındığını söyledi. Vali Wilson Lima, 21 aracın yakıldığını söyledi ve ulusal muhafızları göreve çağırdı.

Saldırılar, şehirdeki Koronavirüs aşı programını da etkiledi. Yetkililer, saldırı tehlikesiyle aşı merkezini kapama kararı aldı. Şehirdeki okullar kapatıldı, toplu taşıma hizmeti durduruldu. İşletmeler, saldırı endişesiyle kapanma kararı aldı.

Amazonas eyaletinin güvenlik yetkilisi Louismar Bonated, saldırıların "Dadinho" olarak bilinen çete lideri Erick Batista Costa'nın öldürülmesi sonucu cezaevinden gelen bir emirle başladığını söyledi.

Şu ana kadar saldırılarla bağlantılı 29 şüpheli gözaltına alındı.