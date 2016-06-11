Polisin tekmeleyerek belini kırdığı avukat hakkında soruşturma açıldı!

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde polisin tekmeleyerek belini kırdığı avukat Zeycan Balcı Şimşek’e, şiddet gördüğü olay nedeniyle soruşturma açıldı. Şimşek, izinsiz gösteriye katıldığı iddiasıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, savcılığın davet yazısında, şu ifadeler yer aldı:

“Müdahale sonrasında, bir bayan avukatın rahatsızlandığının belirtilmesi üzerine müdahaleye son verildiği, bir kısım çevik kuvvet görevlilerinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği anlaşılmıştır.”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların yargılandığı dava 30 Mart’ta görüldü. Avukatlar, duruşma ertelendikten sonra, adliye önünde gazetecilere bilgi verecekti. Polisler açıklamaya izin vermeyince, cüppeleriyle C kapısı önündeki merdivenlere oturdular. Çevik kuvvet tarafından etrafları sarıldı. Kalkanlarla merdivenden aşağı itilen avukatlar, tartaklandı. Bazıları gözaltına alındı. Grubun en arkasında oturan avukat Balcı ise feci şekilde tekmelendi. Olduğu yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılınca, omurgasına giden iki kemiğin kırık olduğu tespit edildi. Balcı’yı hastanelik eden polisler henüz yargı önüne çıkarılmış değil. Ancak savcılık, polislerin suç duyurusu üzerine, Balcı ve tartaklanan diğer avukatlar hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’ndan, Balcı’ya gönderilen ‘davetnamede’, polis şiddeti görmezden gelindi, polisin dayak yediği ‘savunuldu.’ Avukatların pankart açmaları üzerine, özel güvenlik amirleri tarafından uyarıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015 yılında aldığı karar üzerine, adliye ve bahçesinin, basın açıklaması yapılamayacak alanlar arasında olduğu ifade edildi. Grubun ikazlara uymayıp slogan atarak, merdivenlerde oturma eylemine geçtikleri belirtildi. Davetnamenin devamında ise şu tespitler yer aldı:

“Çevik kuvvet unsurlarınca, kademeli kuvvet kullanılarak C kapı merdivenlerinin boşaltılmak istenildiği, müdahale sonrasında bir bayan avukatın rahatsızlandığının belirtilmesi üzerine müdahaleye son verildiği, bir kısım çevik kuvvet görevlilerinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği, olaylar sırasında grup arasında bulunduğunuz tespit edilerek, hakkınızda tutanak düzenlendiği ve suç duyurusunda bulunulduğu ve ekinde evrakın gönderildiği anlaşılmıştır.”

Şiddetin kaydı savcılıkta

Cumhuriyet’in ulaştığı görüntülerde, kol kola giren avukatların polisler tarafından çekiştirelerek kaldırıldığı, iteklendiği, tartaklandığı görülüyor. Balcı ise beline gelen darbeler üzerine birkaç merdiven düştükten sonra kıpırdayamaz hale geliyor. Balcı’nın çığlıkları üzerine, polisler uzaklaşıyor. Yerde yatan Balcı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.