Polisin şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29) şehit olduğu kazayla ilgili, tedavisinin ardından gözaltına alınan taksi şoförü Sıtkı Dağ, tutuklandı.

Kaza, 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Bektaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polisler Sezer Bektaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz\'ın beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz\'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz\'ın kalbi ve akciğeri Ankara\'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa\'da 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece \'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın cenazesi, bugün öğlende düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



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