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POLİSİN RESTAURANT DENETİMİNE İNCELEME ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 14:22

-POLİSİN RESTAURANT DENETİMİNE İNCELEME ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Ankara Valiliği, çocuk şubesi ekiplerince Yenimahalle'de bazı umuma açık yerlerdeki denetimlerle ilgili yapılan haberlerdeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, ''Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Yenimahalle İlçesi Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinin muhtelif caddelerinde faaliyet gösteren ve içki satışı da yapılan lokanta nitelikli umuma açık iş yerlerinin denetimine ilişkin olarak yaygın gazetelerin 12 ve 13 Aralık tarihli nüshalarındaki iddia ve beyanlara dayalı haberler üzerine 13 Aralıkta inceleme başlatıldığı'' belirtildi. Açıklamada, ''Gazete haberlerinde iddia ve beyan edildiği üzere, iş bu uygulama hakkında sıralı amirlerince verilen hususi bir emrin bulunup bulunmadığı, denetimlerin meri mevzuata uygunluğu ve ilgili personelin vazife icabını takdirde zühule düşüp düşmediklerine ilişkin inceleme sonuçları hakkında kamuoyu en kısa sürede bilgilendirilecektir'' denildi.

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