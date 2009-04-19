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Yaşam

Polisin parmağını ısırarak kopardı

Samsun'da hastanede doktorla tartışan bir kişi, kendisine müdahale eden polisin serçe parmağını ısırarak kopardı.

19 Nisan 2009 03:00

Samsun'da hastanede doktorla tartışan kişinin, kendisine müdahale eden polis memurunun serçe parmağını ısırarak kopardığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, başından yaralı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü arkadaşının tedavisi sırasında görevli doktorla tartışan Eren K'ye hastanenin görevli polis memuru Mehmet Başkurt müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında Eren K, polis memurunun sol el serçe parmağını ısırarak kopardı.
Olay yerine giden takviye ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Eren K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis memurunun kopan parmağı, ameliyatla yerine dikildi. (A.A.)

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