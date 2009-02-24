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Yaşam

Polisin önünde linç girişimi

Trafik cezalarını protesto için Taksim'de toplanan taksiciler ile travestiler arasında çıkan kavgada yumruklar ve bıçaklar kullanıldı.

24 Şubat 2009 02:00

Trafik cezalarını protesto için sabaha karşı Taksim'de toplanan taksiciler ve travestiler arasında tartışma çıktı. Polis taksiciyi ekip otosunda dövdü. Taksiciler de, ekip otosundan indirdikleri travestiyi yerlerde sürükledi. 

Taksim Meydanı'nda saat 03.00 sıralarında toplanan bir grup taksi sürücüsü, kendilerine haksız yere trafik cezası yazıldığını öne sürerek eylem yaptı. Taksiciler, korna çalarak Taksim'de tur attı. Ellerindeki ceza makbuzlarını gösteren taksiciler, trafik polislerinin Taksim'de müşteri almalarını engellediğini ileri sürdü.

Polis havaya ateş açtı

Bu arada trafiği engelleyen taksicilere araçlarının içinden laf atan biri travesti 3 kişi ile bir taksici arasında tartışma çıktı. Araçtakiler, bir taksiciye gözyaşartıcı sprey sıkınca tartışma kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışanları, polis otosuna bindirdi. Bu sırada ekip otosunda dayak yiyen taksi sürücüsü arkadaşlarından yardım istedi. 

Ekip otosundan indirip dövdüler

Diğer taksicilerin gelmesiyle Taksim Meydanı'nda inanılmaz görüntüler yaşandı. Taksiciler ekip otosundan indirdikleri biri travesti 3 kişiyi feci şekilde dövdü. Kavga sırasında taksiciler saçlarından tuttukları travestiyi yerlerde sürükledi.

Polisler, 3 kişiyi taksicilerin elinden bir türlü kurtaramadı. Yetersiz kalan polis ekipleri, çareyi havaya ateş etmekte buldu. Taksim Meydanı silah sesleri ile yankılanırken takviye ekiplerin de gelmesiyle kavgaya karışan 1'i taksi sürücüsü 4 kişi gözaltına alındı. Taksici, diğer kişilerle aynı araçta olmak istemeyince kelepçe takılarak başka polis aracına konuldu. Kavgacılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Taksiciler eyleme devam etti

Taksim'den Barbaros Bulvarına gelen taksiciler eylemlerine burada devam etti. Taksilerin eylem sırasında yolu trafiğe kapatması nedeniyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin uyarıları sonrası taksiciler eylemlerine Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yolun trafiğe kapanması nedeniyle polis ekipleri ile taksiciler arasında tartışma yaşandı.

Yolu açmaları yönüdeki uyarılarını dikkate almayan taksilerin plakalarını alan trafik polisleri ceza yazdı. Taksiciler, birkaç televizyon kanalı önüne gidip eylemlerini devam ettirdikten sonra sabaha karşı dağıldılar.

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