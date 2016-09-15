Polisin öldürdüğü AKP'linin son sözleri: Beni neden vurduğunu anlamadım

İzmir'in Aliağa ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru 43 yaşırdaki E.K.'nin, kendisini 'FETÖ' üyesi olmakla suçladığı iddiasıyla aynı hastanede görev yapan güvenlik görevlisi ve aynı zamanda AKP gençlik kolları başkanı olan 35 yaşındaki Yalçın Çakar'ı tabancayla vurmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Güney ve Cevdet Şen'in haberine göre, polis memuru E.K. ile müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakar'ın yakın arkadaş oldukları, olay günü sabah birlikte kahvaltı yaptıkları belirlendi. Aliağa'nın yasayla mahalle statüsüne dönüştürülen eski Yenişakran beldesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Çakar'ın ambulansta ölmeden önce, "Bana 'ben FETÖ'cü değilim' diyerek ateş etti. Beni neden vurduğunu anlamadım" dediği belirtildi. Bu arada, gözaltında olan E.K.'nın herhangi bir 'FETÖ' soruşturmasında ifadesinin alınmadığı ancak 'FETÖ' üyesi kişilerle irtibatlı olduğu yönünde iddialarla itham edildiği ileri sürüldü.

Aliağa Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru E.K., dün öğleden sonra aynı hastanedeki güvenlik görevlisi Yalçın Çakar'ı odasına çağırdı. Polis memuru E.K. ile kendisini 'FETÖ' üyesi olmakla suçladığı iddia edilen Çakar arasında, bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., beylik tabancasını çekip, Çakar'a, yakın mesafeden 6 el ateş etti.



Silah sesleri üzerine odaya giren diğer polis memurları ile hastane personeli, Çakar'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz buldu. Ağır yaralanan Yalçın Çakar'a ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çakar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Şakran AK Parti Gençlik Kolları eski Başkanı olan Çakar'ın ambulansta ölmeden önce, "Bana 'FETÖ'cü değilim' diyerek ateş etti. Beni neden vurduğunu anlamadım" dediği belirtildi.

'FETÖ' iddiasına öfkelenmiş

Meslektaşlarına teslim olan polis memuru E.K.'nın yaklaşık 6 ay önce Foça İlçesi'nden Aliağa İlçesi'ne atandığı, 1 aydan bu yana bu hastanede görevlendirildiği ifade edildi. Gözaltında olan E.K.'nın herhangi bir FETÖ soruşturmasında ifadesinin alınmadığı ancak FETÖ üyesi kişilerle irtibatlı olduğu yönünde iddialarla suçlandığı ileri sürüldü. E.K.'nin ilk ifadesinde, "Bana sürekli 'FETÖ'cü' diyordu. Olmadığımı anlatmak için odama çağırdım. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybedip, vurdum, çok pişmanım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği bildirildi.

"Karıncayı bile incitmezdi"

Yakınları, İzmir'de, 6 bin 360 sayılı kanunla mahalle statüsüne getirilen ve Aliağa İlçesi'ne bağlanan Yenişakran'ın belde olduğu dönemde AKP Gençlik Kolları başkanlığı yapan güvenlik görevlisi Yalçın Çakar'ın karıncayı bile incitmeyecek yapıda olduğunu anlattı. Evli ve 2 çocuk babası Çakar'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi. Çakar için ilk törenin görevli olduğu hastanede yapılacağı ardından da ikindide Yenişakran'daki Bölük Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni ardından Aşağışakran Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.