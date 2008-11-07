T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polisin nezaretteki grup seksine suçüstü

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis, fuhuşta yakalayıp gözaltına aldıkları kadınla, emniyetin nezarethanesinde grup seks yaparken MOBESE kameraraları tarafından g

07 Kasım 2008 02:00

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis, fuhuşta yakalayıp gözaltına aldıkları kadınla, emniyetin nezarethanesinde grup seks yaparken MOBESE kameraraları tarafından görüntülendi.  Polis memurları suçüstü yakaladı.

Olay geçen pazar gecesi meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekiplerinin kentin Koınyaaltı semtinde bir pansiyona yaptığı baskında, fuhuşta yakalanan bir Türk kadın, gözaltına alındı.
Sanayi Mahalesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadın, işlemlerin tamamlanıp ertesi gün adliyeye sevkedilmek üzere 4 katlı binanın zemin katında bulunan Gözaltı Bürosu'nda nezarethaneye konuldu.

Müdür suçüstü yaptı

Aynı akşam burada nöbetçi olan 7 polisten İ.T. ve M.A., nezarethaneye girerek fuhuşta yakalanan kadına para teklif edip cinsel ilişkiye girdi. Polisler ayrıca kadınla üçlü grup seks yapmaktan da çekinmedi.

Nezarethanedeki kameraların sadece binadan izlendiğini, pazar günü de müdürün olmadığını ve kimsenin görmediğini düşünerek rahat hareket eden polislerin grup seksi, kemarelar MOBESE sistemine bağlı olduğu için Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde saniye saniye izlenip kaydedildi.

Merkezde görevli polislerin durumu hemen amirlerine bildirmeleri üzerine Nöbetçi Emniyet Müdürü nezarethaneye baskın yapti. Müdür, polisler İ.T. ve M.A. ile kimliği açıklanmayan kadını grup seks yaparken suçüstü yakaladı.

Nezarethanede grup seks olayıyla ilgili soruşturma açılırken, polis memurları İ.T. ve M.A. açığa alındı. Ayrıca bölümde görevli 5 polis memuru hakkında da soruşturma açılarak savunmaları alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24