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'Polisin kullandığı plastik mermiden metal bilyeler çıktı'

CHP'li vekil İlhan Cihaner, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, polisin Gezi Parkı protestoları sırasında içinde metal bilyeler bulunan plastik mermi kullandığını öne sürdü

09 Temmuz 2013 17:37

Gezi Parkı olayları sırasında 31 Mayıs'ta İstanbul Tarlabaşı'nda polisin attığı plastik merminin hedefi olan Volkan Kesanbilici'nin boyalı değil içinde metal olan mermilerle gözünü kaybettiği ortaya çıktı. İstanbul Valiliği ve emniyet olaylarda plastik mermi değil boyalı mermi kullanıldığını iddia etmişti. Ancak 5 Temmuz'da gerçekleştirilen ameliyatla Kesanbilici'nin gözünden çıkartılan mermilerin boyalı değil içinde metal bilyeler bulunan bir mermi olduğu anlaşıldı. CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner konuyu önerge yoluyla Meclis gündemine getirirken, İçişleri Bakanı Muammer Güler'e polisin kullandığı söz konusu merminin niteliğini sordu.

 

Metal bilyeler çıktı

 

Cihaner, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana ülkenin dört bir yanında binlerce yurttaş, anayasal haklarını kullanarak protesto gösterilerinde bulunmuşlardır. Yaşanan protesto gösterileri sırasında bir çok yurttaşımız yaralanmıştır. Hükümet ve Emniyet yetkilileri yaşanan olaylarda plastik mermi kullanılmadığını belirtmiş, hatta plastik merminin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunmadığını açıklamıştır. Çok nadiren, provokatörleri işaretlemek için "boyalı mermi" (paintball mermisi) kullanıldığı söylenmiştir. Ancak Volkan Kesanbilici adlı yurttaşımız 31 Mayıs 2013 Cuma gecesi, İstanbul Tarlabaşı Bulvarı’nda, polisin attığı plastik merminin gözüne isabet etmesi sonucu; sol gözünü kaybetmiştir. 5 Temmuz günü yapılan ameliyatta mermi gözünden çıkartılmış, merminin 'boyalı mermi' değil, çok sayıda küçük metal bilyeler içeren bir mermi olduğu görülmüştür."

 

Merminin niteliği nedir?

 

CHP'li Cihaner, Bakan Güler'e yönelttiği ve mermi fotoğrafını da eklendiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"- Kullanılan merminin niteliği nedir?

- Bu mermiler zimmetli olarak dağıtılmakta mıdır? Kullanan polis memurları belli midir?

- 31 Mayıs’tan bu yana geçen sürede kaç kişi plastik mermi yaralanmasıyla hastanelere başvurmuştur? Kaç adet plastik mermi kullanılmıştır?

- Plastik mermi kullanılması talimatı kim tarafından verilmiştir?

- Volkan Kesanbilici’yi plastik mermiyle vuran polis memurunun kimliği belirlenmiş midir? Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Volkan Kesanbilici’nin müşteki/mağdur olarak ifadesi alınmış mıdır?"

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