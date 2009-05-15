Polisin kovalamaca kazası!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobille kaçan şüphelileri kovalayan 2 polis otosu ile şüphelilerin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada, maddi hasar oluştu.



İrfan Baştuğ Caddesi'ndeki olayda, içinde 5 şüpheli bulunan A.U (26) idaresindeki 06 YBN 16 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



Takip sırasında, şüphelilerin bulunduğu otomobil ile 2 polis otosu Hasköy köprüsü yakınlarında çarpıştı.



Kazada, 3 otomobilde de maddi hasar oluşurken, şüphelilerden A.U, S.Ö. ve F.K isimli kadınlar gözaltına alındı. Ara sokaklara kaçan, diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.



Bu arada, otomobili kullanan A.U'nun ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

