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Yaşam

Polisin kovalamaca kazası!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki polis otosu, dur ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobille çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

15 Mayıs 2009 03:00

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobille kaçan şüphelileri kovalayan 2 polis otosu ile şüphelilerin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada, maddi hasar oluştu.

İrfan Baştuğ Caddesi'ndeki olayda, içinde 5 şüpheli bulunan A.U (26) idaresindeki 06 YBN 16 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Takip sırasında, şüphelilerin bulunduğu otomobil ile 2 polis otosu Hasköy köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, 3 otomobilde de maddi hasar oluşurken, şüphelilerden A.U, S.Ö. ve F.K isimli kadınlar gözaltına alındı. Ara sokaklara kaçan, diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Bu arada, otomobili kullanan A.U'nun ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

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