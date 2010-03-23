Polisin kovaladığı araç ekip otosuna çarptı

T24 - Kartal'da içerisinde şüpheli şahıslar bulunan otomobil, polisten kaçmaya çalışırken ters yöne girerek ekip otosuna çarptı. Kazada, bir polis memuru ile 3 şüpheli şahıs yaralandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 34 EMB 28 plakalı otomobili durdurmak istedi. Mehmet Y.'nin (25) kullandığı otomobil, polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kaçan otomobil arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca TEM Otoyolu Kartal katılımına kadar sürdü. Şüpheli otomobil, otoyola girmek yerine gişelerden ters yöne girdi. Otomobil, kendisini takip eden başka bir ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarptı. Kazada Mehmet Y. ile aynı otomobilde bulunan Ömer A., Yasemin Z. ve ekip aracında bulunan bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.



Yasemin Z.'nin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ömer A. ve Mehmet Y. tarafından Sinop'tan kaçırıldığı ileri sürüldü. İki arkadaşın, kaçırdıkları belirtilen kadınla birlikte otomobilde içki içerken polis tarafından fark edilince kaçmaya çalıştıkları iddia edildi. Kazada yaralanan şüpheliler, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Şüpheliler daha sonra gözaltına alındı.





