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Yaşam

Polisin kaza kurşunuyla ölen Suriyeli Zeliha'nın hayatının bedeli 20 bin lira!

Mahkeme, polis memurunun tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

30 Aralık 2016 16:20

İstanbul'da, "Karıma niye baktın?" kavgasında çekilen polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 7 yaşındaki Zeliha Cumo'nın babası 20 bin lira karşılığında şikâyetinden vazgeçti.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bağcılar'da 18 Mayıs 2016’da otobüs durağında bekleyen polis memuru Arif Arslan ile oradan geçen Recep ve Coşkun Aydın kardeşler arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Aydın kardeşler, polis memuru Arslan’ı, Recep Aydın’ın eşi Hanife Aydın’a baktığı için darp etti. Arslan da silahını çıkararak ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği Suriye uyruklu Zeliha Cumo (7) hayatını kaybetti. Olay yerinden geçen Canan Şancı ve kızı Göksu (8) yaralandı.

Tutuklanan Arslan’ın ‘olası kastla öldürme, olası kastla yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından 61 yıla kadar hapsi istendi. Zeliha Cumo’nun babası Muhammad Cumo, Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada şikâyetinden vazgeçtiğini belirterek “Allah’tan gelen bir olay. Arif Arslan vekili tarafından bana 20 bin TL teminat ödendi” dedi.

Mahkeme, Arslan’ın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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