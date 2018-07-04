Polisin kamera önünde darp ettiği Nazan Bozkurt: Kadınlara vurmaktan daha çok zevk alıyorlar

Kanun Hükmünde Kararname ile işlerinden atılan kamu emekçileri 2 yılı aşkın bir süredir Ankara Yüksel Caddesi’nde her gün eylem yapmaya devam ediyor. Bu eylemler sırasında Nazan Bozkurt'un polis tarafından şiddet gördüğü polis kamera görüntüleri yayınlandı. Polis şiddetine uğrayan Bozkurt, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, " Kadınlara vurmaktan daha çok zevk alıyorlar" dedi.

Önceki gün, polisin Nazan Bozkurt isimli kadına şiddet uyguladığı bir video yayınlandı. Şiddet uygulayan polisin diğer polise “Devrem siler misin” dediğinin de duyulduğu polis kamerası görüntüleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. Videoda yerlerde sürüklenen ve yumruklara maruz kalan Nazan Bozkurt’un, şiddet uygulanarak polis aracına bindirildiği görüntüleri yer alıyor. Videodaki olayın 19 Mart’ta, Mahmut Konuk’un, “İşimi istiyorum” eyleminde yaşandığı, konuyla ilgili görüştüğümüz Nazan Bozkurt tarafından doğrulandı.

"Yerde yumruk attılar"

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre Nüfus Müdürlüğü’nde çalıştığı işinden KHK ile atılan ve hakkını aramak için Şubat 2016’dan beri Yüksel eylemlerine katılan Nazan Bozkurt, geçtiğimiz 19 Mart günü yaşanan videodaki olayı şöyle anlatıyor:

“Mahmut Konuk sağlık emekçisi bir insan, işinden atıldığı için o da eylem yapıyor. Fakat onun eylemi Dikmen’de, ben de fırsat buldukça gidiyordum desteğe. Olay günü de gittim ve Mahmut Konuk’un eylemini kaydettim. Ben çekim yaparken bir polis arkamdan gelip vantuz gibi beni sarmaladı. Bunu yaparken de boğazımı sıkıyordu. Bacağımı kurtarıp tekme atmaya çalıştım ama olmadı, beni yere yatırıp yumruk attılar.”

"Savcıdan takipsizlik kararı"

Olayla ilgili polisler hakkında şikâyetçi olduğunu ama herhangi bir sonuç alamadığını aktaran Bozkurt, “Savcı beni suçlayıp polisler hakkında takipsizlik kararı verdi” dedi. Videoyu savcılıktan kendisinin talep ettiğini ifade eden Bozkurt, “Videonun bana şiddet uygulanan birçok yeri kesikti, silmişler. Savcı beni suçluyor. Düşünün, ben hâlâ 8 Haziran’da yine polisin gözaltı sırasında yumruk atması nedeniyle kırılan göz kemiğimle uğraşıyorum. Ameliyat oldum. Gözümde orbita kırığı var ve tam olarak iyileşmiyor” diye konuştu.

"Saçlarımızı yoluyorlar"

Polislerin kadınlara vurmaktan özellikle hoşlandığını, sadece şiddet değil taciz de uyguladıklarını söyleyen Nazan Bozkurt, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Polisler kadınlara vurmaktan daha çok zevk alıyor, bunu hissediyorsunuz. Sadece şiddetle de yetinmiyorlar. Kaç kere cinsel tacize maruz kaldım. Sık sık eril küfürler ediyorlar. Saçlarımızı yoluyorlar. Bunların hepsi bizim kadınlığımızı da hedef aldıklarını gösteriyor.”

"Bize özel tavırları var"

Yüksel eylemlerinde neredeyse başından beri yer alan isimlerden biri de Acun Karadağ. O da neredeyse her eylemde polisin şiddetine maruz bırakılan eylemcilerden biri. Nazan Bozkurt’un yaşadığı polis şiddetinin yer aldığı videoya tepki gösteren Karadağ, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Polisin bize uyguladığı şiddet aynı zamanda herkese de bir gözdağı anlamı taşıyor. Her eylemde birimizi gözlerine kestirip saldırıyorlar. Nazan’ın 1 ay iş göremez raporu var ve sakat kalma riski taşıyor. Eylemlerimizde polisler kadın erkek hepimize şiddet uyguluyor ama kadınlara özel bir tavırları var. Arbede sırasında şiddet uygularken tacizde de bulunuyorlar. Mesela, bacaklarımızın arasından tutuyorlar. Geçen yıl ben yürürken bir polis, güya durdurmak için elini göğsüme attı. Polis bunları bize çok bilinçli olarak yapıyor.”

Ankara polisi 1 Mayıs’ta da, “İşimi geri istiyorum” eylemine destek veren 75 yaşındaki Perihan Pulat’ı da darp etmişti.