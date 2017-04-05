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BBC Türkçe

Polisin helikopterlerle nehirde aradığı çocuk yatağın altından çıktı

İngiltere'de kaybolduğu sanılan ve helikopter destekli arama çalışmalarıyla nehir ve sokaklarda aranan dokuz yaşındaki çocuk, saatler sonra yatağının altından çıktı. Çocuğun okula gitmek istemediği için yatağın altına saklandığı ortaya çıktı.

05 Nisan 2017 12:55

İngiltere'de annesinin kaybolduğu korkusuyla polisi alarma geçirdiği dokuz yaşında bir çocuk, yatağın altından çıktı.

Pazartesi gecesinden beri çocuğun kayıp olduğu bilgisi üzerine, Gateshead kenti polisi helikopterleri de devreye sokarak nehirde arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Onlarca kişi, kayıp olduğu düşünülen çocuğu bulmak için ellerinde fotoğraflarla arama çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren arama sonrası polis anneyi arayarak, John adındaki çocuğa ulaşamadıklarını bildirdi.

Bundan sadece üç saat sonra John, yatağının altındaki büyük çekmecede bulundu.

John'un saklanma nedeni ise basitti: Okula gitmeyi hiç istemiyordu.

8 çocuğu olan ve dul olduğu belirilen Michelle Dinning, John'un kaybolduğu korkusuna kapıldığı sırada çocuğun halen okulda olduğunu umdu.

Okul yetkilileri çocuğun okula hiç gelmediğini söylemek için aradığındaysa annesi hemen polisi aradı.

Michelle Dinning, "O sırada her şey çok gerçekti ve çok panikledim. Olabilecek en kötü şeyi düşündüm. Eve son birkez bakmayı önerdiğimde polis bu defa yatakları kaldırdı" diye açıkladı.

Anne Dinning eğilip yatağın altına baktığıklarında ise, John'u yeşil okul üniforması içinde, gözyaşlarına boğulmuş olarak buldu.

Hikayenin geri kalanını 8 yaşındaki John şöyle anlattı:

"İnsanların beni aradığını duydum ve sessizce burada saklanmanın daha iyi olacağını düşündüm. Beni bulurlarsa bana bağıracaklarından ve kızacaklarından korktum, o yüzden de olduğum yerde kaldım."

Aile her şey olup biterken çocuğun saatlerce yatağın altında kıvrılıp saklanmasına halen inanamadıklarını anlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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