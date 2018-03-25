Polisin gözaltında saçını kökünden kopardığı Grup Yorum üyesinin dosyası işlemden kaldırıldı

Bolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Bergün Varan’ın 30 Mayıs 2017’de gözaltında uğradığı muamele sonucu saçının yolunmasıyla ilgili dosya işlemden kaldırıldı.

Varan’a cezaevinde İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen belgede, “Betül Varan isimli şahsın 9 Haziran 2017 tarihinde polis başmüfettişi tarafından alınan müşteki ifade tutanağına konu olan iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü makamınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer adı.

Cumhuriyet gazetesine mektup yollayan Varan, yaşadığı adaletsizliğin bir türlü bitmediğini söyledi. Varan, “Saçlarımın yolunmasıyla ilgili dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilmiş. Bu kararın neye dayanılarak verildiği söylenmiyor. Sadece saçlarımı yolan polisin yargılanmayacağı söyleniyor. Ülkemizde hukuk, adalet ve insan hakları hiçbir şekilde işletilmiyor” dedi.

"Peşini bırakmayacağım"

Yaşadığı işkence sonucu başının kanadığını ve kel bırakıldığını belirten Varan, Mehter Marşı eşliğinde saatlerce işkence gördüğünü anımsattı. İşkencenin teşhir olmasının ardından iktidarın göstermelik olarak, “işkenceci polisleri yargılayacağını” söylediğini aktaran Varan, “Üstünden neredeyse bir sene geçtiği için davayı kapattılar. Şimdi ise polisleri yargılamayacağını söylüyor. İşkenceyi bu şekilde unutturmak istiyor. Hak aramayalım istiyor ama ben bunun peşini bırakmayacağım” diye konuştu. Bergün Varan, kendisine yapılan işkenceyi asla unutmayacağını yazdığı mektubunda son olarak şu ifadelere yer verdi: “AKP iktidarı davaları kapatarak uğradığım işkenceyi unutturamaz. Bizler bu hukuksuzluğu, adaletsizliği teşhir etmezsek muhalif olan herkes işkence görecek. Cezalandırması, tutuklanması gereken bana işkence yapan polislerken ben 8 aydır tutukluyum. Neden? Çünkü halkın sanatını yaptım. Bunun bedeli işkence görmek oldu.”