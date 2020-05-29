Polisin George Floyd'u öldürdüğü Minnesota'da protestoları takip ederken gözaltına alınan CNN ekibi serbest bırakıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurlarının cinayete müdahale etmemesi sebebiyle çıkan protestolarda, gözaltına alınan CNN televizyonunun haber ekibi serbest bırakıldı. Minnesota Valisi Tim Walz’un gözaltı nedeniyle özür dilediği belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçeli şekilde yerde yatarken beyaz polis memurunun boğazına diziyle bastırdığı siyah George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestoların üçüncü gecesinde kentteki bir karakol ateşe verilmişti.

Olayları takip etmek üzere sahada bulunan CNN muhabiri Omar Jimenez canlı yayında kelepçelendi ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Merkezi Atlanta’da bulunan CNN televizyonu için çalışan bir yapımcı ve bir foto muhabiri de elleri kelepçelenerek götürüldü.

CNN’in kurumsal iletişim biriminin Twitter’dan yaptığı açıklamada “Haber ekibinin kendilerini tanıtmalarına rağmen işlerini yaptıkları için gözaltına alındıkları, bunun da ABD Anayasası güvencesindeki hakların açık bir ihlali olduğu” belirtildi.

Minnesota eyaletinde görevli Ulusal Muhafız Birlikleri’nin Twitter’dan paylaştığı mesajda, gazetecilerin, görevlilerin bölgeyi boşaltıp düzeni yeniden sağlama çalışmaları sırasında gözaltına alınan dört kişi arasında olduğunu belirtti. Açıklamada, “Gazetecilerin medya mensubu olduklarının teyit edilmesinin ardından serbest bırakıldıkları” ifade edildi.

Ulusal Siyah Gazeteciler Derneği, Jimenez’in gözaltına alınmasını kınadı. Twitter’dan paylaşılan açıklamada, “Omar’ın serbest bırakılmasıyla rahatladık, ancak gazeteciliğin bel kemiği olan ve Anayasa güvencesi altında olan hakların açık ihlalinden hala rahatsızız” denildi.

CNN: Vali özür diledi

CNN’in, ekibinin gözaltına alınmasına ilişkin haberine göre CNN Başkanı Jeff Zucker, Minnesota Valisi Tim Walz ile görüştü. Haberde, Vali Walz’ın yaşananlardan dolayı özür dilediği ve ekibin derhal serbest bırakılması için çaba sarf ettiğini söylediği belirtildi.

Vali Walz’ın CNN ekibinin gözaltına alınmasını “kabul edilemez” olarak nitelediği, “CNN ekibinin orada bulunma hakkına sahip olduğunu söylediği” kaydedildi.