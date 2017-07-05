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Polisin ele geçirdiği uyuşturucuyu geri almak için yalvardı

"Evin son ekmek parasını buna verdim. Kurban olayım ağabey bana bir miktar verin. Krize girer ölürüm"

05 Temmuz 2017 21:46

Gaziantep’te, polis tarafından 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirilen 1 kişi, uyuşturucuyu geri vermesi için dakikalarca polise yalvardı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı 130 polisin katılımıyla, kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede operasyon düzenlendi. Polis, durumundan şüphelendiği araç ve yayaları durdurup üst araması ile GBT sorgularını yaptı. Narkotik köpeği 'Bady'nin de getirildiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişiler hakkında işlem yapıldı. Polislerin durdurduğu bir otomobildeki şüpheliler üzerinde yapılan armalarda ise bir kişinin iç çamaşırında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi. Polisler üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 şüpheliyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Polislerin şüphelenerek üst aramasını yaptığı bir kişinin üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Üzerindeki uyuşturucuyu evinin son ekmek parasıyla aldığını söyleyen şüpheli, uyuşturucuyu tekrar almak için polislere yalvardı. Şüpheli, "Evin son ekmek parasını buna verdim. Kurban olayım ağabey bana bir miktar verin. Krize girer ölürüm" dedi. Polis, uyuşturucuya el koyarken, ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

 

 

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