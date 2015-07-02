Polisin durdurduğu otomobilden 14 kilo patlayıcı çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, polisin takibi sonucunda durdurulan otomobilde 14 kilogram patlayıcı madde ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir otomobili Akçay Caddesi üzerinde trafiği keserek durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 14 kilogram patlayıcı madde ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Polisin takibiyle durdurulan araçtan 14 kilo patlayıcı ile 1 adet tabanca çıkmıştır. Araçtaki zanlı gözaltına alındı" dedi. Araç yüzünden bir süre trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.