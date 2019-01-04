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Polisin 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi, kaza yapınca yakalandı

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, cezaevi firarisi Zahir Akalın (28) polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobili ile kaçmaya çalışırken, başka bir otomobile çarptı

04 Ocak 2019 23:21

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, cezaevi firarisi Zahir Akalın (28) polisin \'dur\' ihtarına uymayarak otomobili ile kaçmaya çalışırken, başka bir otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan Akalın, yakalanıp, tutuklandı.
Alınan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan bulunduğu Söke Cezaevi\'nden geçen 30 Ekim\'de firar eden Zahir Akalın\'ın 09 JV 472 plakalı otomobilde bulunduğunu tespit etti. Polis, saat 17.30 sıralarında, Akalın\'ın içinde bulunduğu otomobilin Aydın Caddesi\'nden Hükümet Meydanı yönüne gittiğini belirledi. Yolda önlem alan ekipler, otomobili durdurmak istedi, Akalın ise \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtı. Akalın, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir otomobile çarptı. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Akalın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zahir Akalın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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