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POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADILAR, KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bahçelievler'de gece saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil içindeki şüpheliler, izlerini kaybettirdikten kısa bir süre sonra bir ticari taksiye çarparak durdu

30 Kasım 2017 09:17

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de gece saatlerinde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil içindeki şüpheliler, izlerini kaybettirdikten kısa bir süre sonra bir ticari taksiye çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi yaya olarak kaçarken, taksi sürücüsü de yaralandı.  

Olay Bahçelievler\'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye polis ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 ZZ 339 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarından bulundu. Dur ihtarını dikkate almayan araç sürücüsü ve beraberindekiler polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheliler, bir süre sonra izlerini ara sokaklarda kaybettirdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir süre sonra polisten kaçan araç sürücüsü Meltem Caddesi üzerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 THZ 81 plakalı ticari taksiye sonra da park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan 3 şüpheli de otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

ARAÇTA ELDİVEN, KESKİ, TORNAVİDA VE LEVYE BULUNDU
Kaza sonrası polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemeler sonucunda, otomobilden eldiven, keski, tornavida ve levye bulundu. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki ekiplere de anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin terk ederek bıraktığı araçta olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca aracın üzerinde takılı olan plakanın rakamlarıyla oynanmış olması dikkat çekti. Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Görüntü Dökümü:
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- Devriye gezen polis ekibinden görüntü
- Polisin olay yerine gelişi
- Şüphelilerin kaza yaptığı lüks araç
- Şüphelilerin çarptığı taksi ve otomobil
- Vatandaş ile röp
- Polisin çalışması
- Araçların kaldırılması
- Genel ve detaylar
 

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