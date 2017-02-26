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Yaşam

Polisin dur ihtarına ateş ederek karşılık veren Suriyeli gözaltına alındı

Suriyelinin üzerinden bir adet tabanca ile kesici aletler de çıktı

26 Şubat 2017 16:33

İstanbul Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak polise ateş eden Suriyeli kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet tek atar tabanca ve kesici alet bulundu.

DHA'nın haberine göre, olay bugün saat 10.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çebi Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yaya haldeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.


Kovalamaca esnasında polise silah çeken şüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesine kaçtı. Site içerisinde arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerini arayan polis ekipleri, bir adet tek atar tabanca ile kesici alet ele geçirdi.

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