Polisin dövdüğü genç ölümle pençeleşiyor

Avcılar'da rutin uygulama yapan polislerin Aydın Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Güney Tuna'yı feci şekilde dövdüğü iddia edildi

Avcılar Mustafa Burcu Parkı’nda önceki gece 23.30 sularında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Güney Tuna aynı mahallede oturduğu çocukluk arkadaşlarıyla parkta şarap içerken, yunus olarak tanınan asayiş ekipleri kontrole geldi. Polisler, gençlerden parktaki şarap şişelerini kaldırmalarını ve parkı terk etmelerini istedi. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar parka gelen polisler, isteklerinin yapılmadığını görünce öfkeden deliye döndü. Güney Tuna, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yere yığıldı. Tuna, olay yerine gelen Avcılar Merkez Karakolu’na bağlı otomobile bindirildi. Tuna araçta ve götürüldüğü karakolda da dövüldü.

Özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışan Cengiz Tuna ile psikoloji öğretmeni bir annenin tek evladı Güney Tuna’nın başına gelenler aileyi sarstı. Aile, “Güney ilk aşamada bize hiçbir şey anlatmadı. Çok korktuğu belli idi. Karakol, ‘GBT’sine baktık, bırakacağız’ dedi. Bu şekilde tutanak tutmuşlar. Eve dönerken ayaklarının ağrıdığını söyledi. Yol üzerindeki özel bir hastaneye götürdük. Sol diz kapağı ile sağ fibula kemiğinin kırık olduğu ortaya çıktı. Bu sırada kusmaya başladı. Tomografi çektirdik. Beyninde kanama olduğu söylendi. Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Savcılık soruşturması açıldı.”

Nöroşirurji Kliniği’nde tedaviye alınan Güney Tuna’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.