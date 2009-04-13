Polisin dostluk maçı kanlı bitti!

Van'ın Muradiye İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle lise öğrencileri arasında yapılan ‘dostluk maçı’nda kavga çıktı



Kavgada 4 lise öğrenci yaralandı. İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Erdoğan yapılan dostluk maçında çıkan olayda ilgisi olan polisler hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirterek olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.



İlçe stadında bugün polislerle, Çok Programlı Lisesi öğrencileri arasında dostluk maçı düzenlendi. Maç sırasında, Harun Gümüş adlı öğrencinin arkadaşından Kürtçe olarak pas istemesi üzerine, polisler buna tepki gösterdi. Harun Gümüş polisler tarafından iteklenince, diğer arkadaşları araya girdi ve tartışmalar kavgaya dönüştü. Polislerin tekme ve tokat attığı iddia edilen öğrencilerden Harun Gümüş, Necdet Gümüş, Barış Gümüş ve Yücel Ağrak çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler daha sonra polisler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Yaralı öğrenciler hastane

yerine Emniyet’e götürüldü



Polisler tarafından hastane yerine Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen yaralı öğrenciler, öğretmenleri tarafından alınarak Muradiye Devlet Hastanesi getirilip burada ilk müdahaleleri yapıldı. Öğrenciler, dostluk maçında polislerin kendilerine yaptığı bu davranışın üzüntü verici olduğunu belirterek, “Biz polislerle dostluk maçı yapıyorduk. Bu sırada arkadaşımızdan pas istedik. Polisin sert tepkisiyle karşılaşan Harun Gümüş arkadaşımızı polisin elinden almaya çalıştık. Bize de vurmaya başladılar. Daha sonra Emniyet'e götürdüler. Burada da tartaklandık” iddiasında bulundu.



Polisler hakkında adli soruşturma



İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Erdoğan ise yapılan dostluk maçında çıkan olayda ilgisi olan polisler hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirterek, olayın üzüntü vericini olduğunu söyledi.

