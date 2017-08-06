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Yaşam

Polisin darp ettiği çello sanatçısı Gülşah Erol'in konseri ertelendi

"Sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle ertelendi"

06 Ağustos 2017 22:20

İstanbul Kadıköy metrosunda polisin darp ettiği çello sanatçısı Gülşah Erol'un konseri sağlık durumunun elverişsizliği nedeniyle ertelendi.

Konserin yapılacağı Atelier Muse'un sosyal medya hesabından erteleme için şu açıklama yapıldı:

"Çellist Gülşah Erol'un maruz kaldığı darp olayı sebebiyle kendisinin sağlık durumu el vermediği için pazar günü gerçekleşecek olan otantik performansının iptal edildiğini üzülerek paylaşıyoruz."

Sanatçı Erol, 2 Ağustos'ta iki polis tarafından metro istasyonu içinde zorla bir odaya kapatılarak kelepçelenmiş, darp edilmiş ve çellosu kırılmıştı. Sanatçı polisin darp görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurmuştu.

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