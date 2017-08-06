Polisin darp ettiği çello sanatçısı Gülşah Erol'in konseri ertelendi

İstanbul Kadıköy metrosunda polisin darp ettiği çello sanatçısı Gülşah Erol'un konseri sağlık durumunun elverişsizliği nedeniyle ertelendi.

Konserin yapılacağı Atelier Muse'un sosyal medya hesabından erteleme için şu açıklama yapıldı:

"Çellist Gülşah Erol'un maruz kaldığı darp olayı sebebiyle kendisinin sağlık durumu el vermediği için pazar günü gerçekleşecek olan otantik performansının iptal edildiğini üzülerek paylaşıyoruz."

Sanatçı Erol, 2 Ağustos'ta iki polis tarafından metro istasyonu içinde zorla bir odaya kapatılarak kelepçelenmiş, darp edilmiş ve çellosu kırılmıştı. Sanatçı polisin darp görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurmuştu.