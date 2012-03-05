Polisin coplu müdahaleleri için 'hedef noktaları' kitaplaştırıldı

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü, Çevik Kuvvet'in müdahalelerinde yaşanan olumsuz görüntülerin polisin 'imajını' zedelediği amacıyla bir çalışma başlattı. Çevik Kuvvet polisine verilecek temel eğitimin esasları bir kitapta toplandı.

Birgün gazetesinin haberine göre; 81 İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen Çevik Kuvvet Temel Eğitim kitabında polisin coplu vuruşlarda yapılacak hedef seçimi şu şekilde anlatılıyor:

"Atak noktaları siyatik sinirlerin olduğu yerlerdir. Bacağın arkasındaki siyatik sinirin 10 cm. dizin üstü ve bacağın önündeki dizin çevresindeki oynak yerler hedef seçilebilir. Kaval kemiğinin saldırı noktası bacağın arkasındaki kasın tam üzeridir."

Bu durumun zihinsel bir sersemlik yaratan zihinsel acı; bacak kasında geçici felçler; bacağın bükülmesi oluşmasına neden olacağı ifade edildi. Saldırının "yumrukla" veya "aletle" olması halinde, ön koldaki sinirlerlerin saldırıları "bloke" etmek için kullanılabileceği açıklanarak "Ön kol kemiği sinirine yapılan atak noktası, ön kolun üst ve iç tarafı olmak üzere iki tarafta bulunur. Bu sinir noktaları dirseğin 6-8 cm. üstündedir. Bu iki bölgeye atak kolda hissizlik oluşmasına neden olur" denildi. Eğitimlerde eğitmen kol ve bacaklarındaki baskı noktalarına birer bant yerleştirecek. Sopaları kullanan polisler işaretli yerlere vuracak.