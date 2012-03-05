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BDP'li Önder: İçişleri Bakanı'nı bantlayalım; Bağış, copla vursun

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çevik kuvvet için hazırlanan eylemcilerin hedef noktalarını gösteren kılavuzu eleştirdi.

05 Mart 2012 18:23

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çevik kuvvete işkence yerlerini gösteren İçişleri Bakanlığı genelgesi hakkında, “İçişleri Bakanı'nı çağıralım, tarif ettiği yeri bandajlayalım. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da eline cop verelim, o vursun. İkisine de yakışır” dedi. Önder, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bakanlık genelgesi ve Pozantı Cezaevi’yle görüşlerini aktardı.


‘Vücutta vurulması gereken yerler bantlanmış’


BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çevik kuvvet için hazırlanan kılavuz için “Bu talimat, demokraside olabilecek bir şey mi? Burada anlatılanlar kasap dükkanı mı, anatomi dersi mi, mezbaha mı? 81 ilin emniyet müdürlüklerine utanmadan, sıkılmadan, resmi yazışmayla gönderilen bu talimatta yazılanlar, bir Nazi işkencesinden değil. Talimatta göstericilerin nerelerine vurulacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmış” dedi.


“İçişleri Bakanı'nı bantlayalım; Bağış, copla vursun”


Önder, “Hatta verilen eğitimlerde vücutta vurulması gereken noktalar bantlanarak, polislere bu noktalara vurmaları gerektiği gösterilecekmiş. Benim önerim, bu ülkeye müstahak İçişleri Bakanı'nın belirtilen noktalarını bantlayalım, AB Bakanı Egemen Bağış da copla o noktalara vursun. Bağış'ın eline copu verelim, İçişleri Bakanı'nın üzerinde bu talimatı uygulasın. Bu şekilde uygulamalarla bırakın demokrasiyi, faşizme bile rahmet okutursunuz" yorumunda bulundu.


“Pozantı’daki çocuklar ailelerine gönderilsin”


Pozantı Cezaevi’nde tecavüze uğrayan çocukların evlerine gönderilmesi gerektiğini belirten Önder, “Her şey söylendi, konuşuldu ancak bahsedilmeyen şey; oradaki çocukların içine düştüğü karanlıktır. Herkes başka yöne bakıp ıslık çalıyor. Yarın bu ülkede bu yaşananların, tecavüzlerin teşvik edeni, göz yumanı, sorumluluğunu taşıyan herkes Adalet Bakanı da dahil olmak üzere insanlık suçuyla mahkemeye çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanı bu işe önayak olmalı ve orada yatan ne kadar çocuk varsa, Sincan'a değil, ana babalarının kucağına, yuvalarına gönderilmelidir. Bu olayın ahlak, terbiye ve insanlıkla bağdaşır hiçbir tarafı yoktur. Bu cinayetten bile daha vahimdir. Çocukların PKK'lı olması, taş atması bu gerçeği değiştirmez” dedi.

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