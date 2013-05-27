Polisin copu 14 yaşındaki çocuğun bacağını kırdı

Giresun'da geçen Cumartesi günü oynanan Türkiye Basketbol İkinci Ligi yarı final maçının ardından çıkan olaylarda polisin coplu müdahalesi ile bacağı kırılan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Onur Utku Torun ameliyat oldu, sağ bacağına platin takıldı. Olaya tepki gösteren aile polislerden şikayetçi oldu.

Yeşilgiresun Belediyespor ile Trabzonspor Basketbol arasında 19 Eylül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini izledikten sonra dışarı çıkan Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Onur Utku Torun, ikinci yarıyı da Atatürk Stadı'na kurulan ekranda izledi.

cnnturk.com'un haberine göre, maçın bitiminden sonra olaylar çıktığını belirten küçük çocuk, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Maçı izledikten sonra Atatürk Lisesi'nin önünde yürüyordum. Yeşilgiresun yenildiği için olaylar çıkmıştı. Bazıları Çevik Kuvvet ekiplerine taş attı. Polisler de taşları alıp onlara karşılık verdi.

Polisler birden koşmaya, çevredekiler de kaçmaya başladı. Bir şey yapmadığımız için kaçmadık. Ama polisler önce yanımdaki arkadaşıma vurdular. 'Niye vuruyorsunuz? Biz bir şey yapmadık ki' dedim. Bana da vurmaya başladılar. Kavşağın içine attım kendimi, ancak yerdeyken de vurmaya devam ettiler. O sırada bacağımdan ses geldi. Asfalta doğru ayağımı attım, bacağımın üzerine düşünce ayağımın kırıldığını anladım. Polisler hızla yanımızdan uzaklaştı. Arkadaşım ambulans çağırdı."



'Bu işin peşini bırakmayacağız'



Oğlu Onur'un Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde ameliyat geçirdiğini ve diz kapağı üzerinden kırılan sağ bacağına platin takıldığını belirten Aydın Torun, "Doktorlar iki ay içinde toparlanacağını söylediler. 15 gün sonra özel izin alarak SBS'ye girmesini sağlayacağız. Psikolojik olarak da çok etkilendi. Çok üzücü bir olay yaşadık. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Oğlunun polislere taş atan ve tepki gösteren grupların içinde olmamasına rağmen coplandığını kaydeden Aydın Torun, şunları söyledi:"Oğlum o grupların içinde yoktu. Zaten kamera kayıtlarında da anlaşılacak. Şikayet dilekçemizi verdik.

Bu işi yapan sorumsuzlardan şikayetçiyim. Polisin yere düştükten sonra çocuklara vurması, vahşetin boyutunu gösteriyor. 13- 14 yaşındaki bir çocuğa düşmana saldırır gibi saldırmak hangi zihniyetin göstergesi merak ediyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. " dedi.