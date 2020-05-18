Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım

İstanbul Şişli’de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden kadına 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Polis, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söyleyen kadına köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara uymayarak kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzısıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL ceza kesilen bu anları görüntüleyen gazeteciyi, “Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?” sözleriyle tehdit etti.

Kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak oradan uzaklaştı. (İHA)