Polisin çevirdiği sürücüsüz araba bir anda hareketlendi: "Kaçmaya çalışmıyordu"

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Otonom otomobil sistemleri üzerinde çalışan Cruise şirketinin sürücüsüz otomobili Chevrolet Bolt EV'si, polis tarafından çevrildikten sonra işlemler bitmeden hareket etmeye çalıştı.

Ars Technica'nın aktardığına göre gece olmasına rağmen otomobilin farları yanmadığı için polis arabayı çevirdi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde polisin sürücüsüz otomobilden uzaklaştıktan sonra aracın hareket edip birkaç metre sonra tekrar durmaya çalıştığı görülüyor.

Cruise, konuyla ilgili açıklamasında otomobilin kaçmaya çalışmadığını; ilk başta polis aracına yol verdiğini ve ardından güvenli bir noktada sağa çekilebilmek için ilerlediğini belirtti. Polis, şirketi konuyla ilgili olarak aradı ve otomobile ceza kesmedi.

Cruise, otomobilin gece olmasına rağmen farlarının kapalı olmasına sebep olan sorunu çözdüklerini belirtti.