Polisin biber gazı sıkmasının ardından ölen 82 yaşındaki adamın eşi: Benim için gitti cenazesi geldi!

Giresun’da polisin ters kelepçeyle gözaltına almasının ardından biber gazı kullanması sonucu ölen 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın felçli eşi Emine Topal, kocasının kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını belirterek, “Benim için gitti cenazesi geldi” dedi.

Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikayeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu ölen Yusuf Topal'ın ailesi, olayın acısını yaşıyor.

Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal da ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine Topal, eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.

Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:

''Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu. Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini bulanık görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim…"