Polisin belirlediği metruk binaları belediye yıkıyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, metruk binaları belirleyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvensiz olduğu gerekçesiyle yıkılması için belediyeye adreslerini veriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okullar açıldıktan sonra güvensiz olması nedeniyle kentteki metruk binaları belirlemeye başladı. Kullanılmayan binaların fotoğrafını çekerek, görüntü alan polisler, belediyelere de yıkılması için adreslerini verdi. Belediyeden ekipler, ilgili kanun gereği metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Polis memuru Murat Kalpakçı, metruk binalarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, \"İlimizde özellikle bu metruk yapılar suça ve suçluya yataklık yapan mekanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Emniyet Müdürlüğü\'müz tarafından bugüne kadar 644 yapı belirlenmiş olup, bunlardan 344\'ünün yıkımı sağlanmıştır. Yine 17 yapı demir parmaklıkla koruma altına alınmış, 25 yapının da sit alanı olduğu belirlendiğinden henüz yıkım çalışmaları sağlanamamıştır. Bu metruk binalarla ilgili özellikle mahalle muhtarlarımız ile çok yakın ilişki içindeyiz. Muhtarlarımızla iletişime geçip sonrasında ilgili belediyelerle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu.

Cırgalan Mahallesi\'nin muhtarı İbrahim Kuvvet ise metruk binalarla ilgili yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, \"Okul yolu üzerinde olan bu metruk binalar tehlikeli olmaktadır. Aynı zamanda kötü niyetli kişilere yataklık yapmaktadır. Çünkü bu binalar kontrolsüz. Kimlerin içeriye girdiği belirsiz. Bu açıdan çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edilmemesi için bu binaları belirliyor ve yıkımını gerçekleştiriyoruz\" dedi.

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