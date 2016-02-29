Polisin belgelerini kontrol etmek istediği kadın, çantasından kesik çocuk başı çıkardı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da polise kesik çocuk başı gösteren bir kadının gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin Rus basınına dayandırdığı habere göre, kimliği açıklanmayan kadın, belgelerini kontrol etmek isteyen polise, çantasından çıkardığı kesik başı gösterdi. Kadın bunun üzerine gözaltına alındı.

Oktyabrskoye Pole metro istasyonu yakınlarında meydana gelen olayın ardından sosyal medyaya yüklenen videoda; kadının, polis tarafından gözaltına alınmadan önce çevredekilere bağırdığı görüldü. Bazı kaynaklar, kadının çevredekileri, üzerindeki bombayı patlatmakla tehdit ettiğini savundu.

Rus haber sitesi RBC, olayın yaşandığı yer yakınlarında bulunan ve neden çıktığı bilinmeyen bir yangında yanan bir dairede, başı olmayan bir çocuk bedeni bulunduğunu bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, söz konusu başın, kadının bakıcılık yaptığı dört yaşındaki bir kız çocuğuna ait olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Kadının geride delil bırakmamak için evi ateşe verdiği düşünülüyor.