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Yaşam

Polisin başka işi yok mu?

Kırmızı bültenle aranan Serhat Aslan'ın babası Avukat Fikret Aslan, İstanbul Emniyeti'ne tuhaf bir mektup yazdı.

02 Ocak 2010 02:00

Burak Şengöçen cinayetinde kırmızı bültenle aranan Serhat Aslan'ın babası Avukat Fikret Aslan, İstanbul Emniyeti'ne tuhaf bir mektup yazdı. Hukukçu baba, polisin 'daha önemli' işlerle uğraşmasını istiyor.

Yeşilköy'deki bir kafede 25 Eylül 2004 günü çıkan kavgada bıçaklanan Burak Şengöçen yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin aranan ve hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılan Serhat Aslan, Londra'da görüntülenmişti. akşam gazetesinde yer alan habere göre, Aslan'ın babası Avukat Fikret Aslan, bir gün sonra İstanbul Emniyeti'ni şoke eden bir mektup yazdı. Burak'ın ailesinin davadan vazgeçtiğine dair dilekçeyi de eklediği mektupta polisin bu olayla fazla ilgilendiğine savundu.


Size yanlış bilgi veriyorlar

Aslan, Şengöçen ailesinin medya ve Emniyet'e yanlış bilgi verdiğini öne sürdü. Mektubunda 'Annesi Zuhal Şengöçen, babası Murat Şengöçen ve kardeşi Cihan Şengöçen, 6 Haziran 2006 tarihli dilekçede 'Sanıklardan Serhat Aslan'ın ölümle sonuçlanan bu olayda hiçbir eylem, alaka ve suçunun olmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Kalben ve vicdanen müsterihiz. Bu nedenle Serhat Aslan hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyor' şeklinde beyanatta bulunmuşlardır. Dilekçeyi ailesi ve avukatları imzalayıp mahkemeye sunmuşlardır. Bu gerçeklerin karşısında Serhat Aslan'ın suçsuz olduğunu belirten kişilerin şimdi gazetelere ve polise yanlış bilgiler vermeleri hayretle karşılanmıştır' dedi.


Fazla emek harcıyorsunuz

Oğlunun etrafındaki çemberin daraldığını anlayan baba, polise şöyle seslendi: 'Burak Şengöçen'in ailesinin mahkeme beyanlarının aksi yönde hareket etmeleri, medya organlarına çıkmaları ve kamuoyunu yanıltmalarının sizleri de zor durumda bıraktığının farkındayız. İstanbul gibi bir şehirde polisimizin elinde çözmesini gerektiren daha önemli ve zor konular olmasına rağmen mesainizi ve emeğinizi bu konuya gerektiğinden daha fazla harcamanıza neden olmaları da üzücüdür.'


Davadan vazgeçin ortaya çıkar

Burak Şengöçen'in babası Murat Şengöçen, Fikret Aslan'ın polise verdiği dilekçeyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Biz eski avukatımızın kurbanı olduk. Kimsenin kirli parasına ihtiyacımız yok. Paraya pula ihtiyacımız yok. Bize, 'Ailecek davadan vazgeçin. Serhat ortaya çıkar, polis de yakalar. Sonra tekrar davacı olursunuz' dedi. İnandık. Tanıdığımız vasıtasıyla bu avukatı tutmuştuk. Davadan vazgeçince gerçek ortaya çıktı. Avukatımız karşı tarafla işbirliği yapmış. Daha sonra mahkemenin kararları ve adalete olan güvenimiz azaldı. Sadece mahkemeye giriyorduk.'


Çember daraldı

Münevver cinayeti sonrası oğlunun katilinin yakalanacağına inandığını söyleyen baba Şengöçen, 'Her cinayette oğlum gözümüzün önüne geliyordu. Münevver öldüğünde de aynı duyguları hissettik. Katilin zengin olması ve işlerin yavaştan alınmasıyla ben de oğlumu kamuoyunun gündemine getirdim. Serhat Aslan'ın ailesi bundan rahatsız oldu. Serhat için çember daraldı. Fikret Aslan bize çamur atmasın. Serhat Aslan ve babası bundan sonra rahat uyuyamayacak. Biz ailecek tekrar davacı olduk. Sonuna kadar götüreceğiz' dedi.

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