Polisin 3 yıl sonra savunması: Hopalılar kendi dükkânlarına saldırmış

Artvin Hopa'da, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yapacağı mitingi protesto sırasında öğretmen Metin Lokumcu'nun biber gazından etkilenerek, hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, biber gazı kullanan 20 polisin ifadesi ölümden ancak üç yıl sonra alınabildi. Polise göre Lokumcu sandalye atmış, Hopalılar kendi dükkânlarına saldırmış!

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, Lokumcu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, geçen mayıs ayında, olaylarda gaz kullandığı ifade edilen 20 polis amiri ve memurunun ifadesi alındı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Artvin Emniyeti’nden Emniyet Amiri İ.A. Hopalı eylemcilerin “ağzı kapalı soda şişesini iyice çalkalayıp polislerin üzerine doğru attığını, şişenin çevreye zarar verecek şekilde patladığını” ve bu sırada biber gazı sıkılmış olabileceğini ileri sürdü.

İ.A., Lokumcu’nun müdahaleden sonra “meydanda dolaştığını, polislere bağırdığını, agresif hareketler yaptığını, ‘Bundan sonra çocuklarınızı okutmayacağız, kadınlarınız dışarı çıkamayacak” dediğini savundu. İ.A. kendisinin gaz kullanma talimatı vermediğini, müdahalenin ne zaman, ne şekilde yapılanacağına kimin karar verdiğini bilmediğini iddia etti.

Emniyet Müdürü H.A. ise Lokumcu’nun zaman zaman gösteri yapan grubu engellemeye çalıştığını ve güvenlik görevlilerine taş ve sandalye attığını savundu. H.A., müdahale emrinin Hopa kaymakamı tarafından verildiğini anlattı. Polis memuru M.K. ve B.K. ve A.Y. gazlı müdahalede Sarp’ta olduklarını, öğleden sonra Hopa’ya geldiklerini, 90 derecelik açıyla havaya doğru gaz sıktıklarını öne sürdü.

‘Kendi dükkânlarına zarar verdiler’

Erzurum Emniyeti’nde görev yapan R.A. alınan ifadesinde, Hopa’daki grubun bayrak, flama, yerden söktükleri döşeme taşları ve ele geçirdikleri malzemelerle polise saldırdığını, uyarılara rağmen dağılmadığını ve yasadışı slogan atıp saldırılarına devam etmeleri üzerine orantılı gaz sıktıklarını iddia etti.

R.A., grubun çevrede bulunan esnafın dükkanlarına zarar vermesi üzerine ikinci kez gaz kullandıklarını, emri Erzurum Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı E.D.’nin verdiğini savundu. R.A., gaz bombalarını 25 metre mesafede 90 dereceyle, 50 metre mesafede 70 derece, 100 metre mesafede de 45 derecelik açıyla kullandıklarını öne sürerek, “Topluluğun üzerine kasti ya da hatalı gaz kullanımı yapılmamıştır. R.A., sokak aralarında smoke tipi el bombası şeklindeki gaz bombalarını kullandıklarını anlattı. Kapalı alanda da gaz kullanılmadı” dedi. R.A. gibi Erzurum’da görev yapan M.U. ve T.B. tek kalemden çıkmış ifadeler verdi.

Kars Emniyeti’nde çalışan İ.Ç., uzak mesafeden biber gazı kullandığını ifade ederek, “İlk gazı attığım zaman, diğer tarafta daha sonradan öğretmen olduğunu öğrendiğim şahsın hastaneye götürülmüş olduğunu öğrendim. Biz sadece grubu dağıtmak için gaz kullandık” dedi. İ.Ç., “miting alınanda bulunanlara taşlı saldırı durumunda ve bariyerleri geçme” aşamasında gaz bombasına yöneldiklerini belirterek, “Biz miting alanına taşkınca giriş yapmak isteyen topluluğu engelledik” dedi.

Rize Emniyeti’nden F.K. ve B.B. gaz bombası kullanmadığını belirtirken A.G. ve Y.E.Ş. o esnada Sarp’ta olduğunu söyledi. Y.E.Ş., “Biber gazını yaklaşık 25 metreden yere doğru sıkarak kullandım. Bende bulunan model beş tüpü yakın mesafe için püskürtme şeklinde çıkan biber gazı tüpüdür” dedi. B.B. de gaz kullanmadığını söyledi.

‘Aşırı taşkınlık’ olunca...

İzmir Emniyeti’nden D.B., on günlük biber gazı eğitimi aldığını kaydederken “göstericilerin ellerinde bulunan taşları polislere, araçlara ve devlet büyüklerine doğru atmaları, sopalarla üzerine saldırmaları” üzerine gaz bombası kullandığını savundu. D.B., gaz bombasına “aşırı taşkınlık” halinde başvurulduğunu savundu. Arkadaşı M.U.F. da olaylar başlamadan hemen önce gaz malzemesini arkadaşı T.B.’yi verdiğini, bu yüzden kendisinin kullanmadığını belirtti. A.G. ve B.Ç. de kullanmadığını söyledi.

Erzincan Emniyeti’nden H.Y., grubun mitin alanına doğru yaklaşması üzerine biber gazı sıktıklarını, ara sokaklara dağılan grubun gazın etkisi geçince tekrar saldırıya geçtiğini, gazlı müdahalenin dört-beş saat sürdüğünü anlattı. Aksaray Emniyeti’nden B.A.K., bir el gaz bombası kullandığını, sonra da yaralandığını savundu. Gümüşhane Emniyeti’nden S.E., grubun saldırılarını arttırması ve verilen talimat üzerine orantılı olarak gaz sıktıklarını, müdahale sırasında alana ambulansın geldiğini gördüğünü belirterek, “Müdahaleler sırasında yaralananlar olduğunu düşündüm” dedi.