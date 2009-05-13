‘Polisim’ diyerek gasp yapmak istedi

Aksaray'da kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evde gasp yapmaya çalıştığı iddia edilen 19 yaşındaki Hatice Özbirlik, eve gelen polislerce yakalandı.



Zanlıyı evin 30 metre ilerisindeki bir otomobilin içinde beklediği öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.



Olay, bugün Hasas Mahallesi'ndeki Özdemir Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Hatice Özbirlik, 40 yaşındaki Sebahat Aktaş'ın evinin zilini çaldı. Hatice Özbilir, kapıyı açan Aktaş'a kendisini polis olarak tanıtıp ``Yoruldum. Çay koyda içelim'' dedikten sonra eve girip eşinin ve çocuklarının mal varlığıyla ilgili sorular sordu.



Bunun üzerine şüphelenen Sebahat Aktaş, genç kadından polis kimliğini istedi. Hatice Özbirlik'in polis kimliği göstermemesi üzerine, başka bir odaya giden Sebahat Aktaş, gizlice polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis, Hatice Özbilir ile evin 30 metre ilerisinde 34 ZFM 70 plakalı otomobilde Özbilir'i beklediği öne sürülen 31 yaşındaki Yakup Değirmen ve Mithat Çavdar'ı gözaltına aldı.



Genç kadının, gasp amacıyla eve girdiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

