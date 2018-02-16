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Polisi yüzünden yaralayan şüpheli adliyede

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da dün gece, iki grup arasındaki kavgada yaralananların getirildiği hastanenin önünde, polis memuru Hacı Eroğlu'nu (46) tabancayla yüzünden yaraladığı iddia edilen S

16 Şubat 2018 17:13

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da dün gece, iki grup arasındaki kavgada yaralananların getirildiği hastanenin önünde, polis memuru Hacı Eroğlu\'nu (46) tabancayla yüzünden yaraladığı iddia edilen S.G. ve olaya karışan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında, Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada yaralananlar, hastaneye getirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri \'kasten yaralama\' olayı ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerin yakınları acil servis önünde, polis memuru Hacı Eroğlu\'nu tabancayla yüzünden yaraladı. Elmacık kemiğini sıyıran kurşun ile yaralanan Eroğlu, hastanede tedavi altına alındı.
Polis memuru Hacı Eroğlu\'nu yaralayan S.G. ile kavgaya karışan A.G., B.G., M.G., Ö.Y., F.Y. ve B.K. gözaltına alındı. Aramada, şüphelilerin üzerinde, olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 fişek ve 4.88 gram sentetik esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi\'ne götürüldü.

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