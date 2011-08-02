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Yaşam

Polisi videoya çekti dayağı yedi

Las Vegas’ta kendisini kameraya çeken adamı döven polis, kusurlu bulundu.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Son yılların en ilginç polis dayağı ABD’de yaşandı. 20 Mart günü Las Vegas polisi, hırsızlık ihbarı yapılan bir yeri incelemeye aldı.



Aynı anda, aynı yerde bulunan Mitchell Crooks (36), kamerasını çıkardı ve polisleri kayda almaya başladı. Elindeki kamerayla Crooks’u gören polis Derek Colling, önce “Kameranı kapat” uyarısında bulundu, sonra da adamı dövdü.

Olaydan sonra hastaneye giden Crooks, rapor alıp, kanıt görüntülerle Colling hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu dikkate alan polis yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Crooks’a bir mektup göndererek, olayda memurun ihlalinin bulunduğunun saptandığını belirtti.

Polis Colling’le ilgili son karar önümüzdeki haftalarda verilecek.


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