Polisi videoya çekti dayağı yedi

T24

Aynı anda, aynı yerde bulunan Mitchell Crooks (36), kamerasını çıkardı ve polisleri kayda almaya başladı. Elindeki kamerayla Crooks’u gören polis Derek Colling, önce “Kameranı kapat” uyarısında bulundu, sonra da adamı dövdü.Olaydan sonra hastaneye giden Crooks, rapor alıp, kanıt görüntülerle Colling hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu dikkate alan polis yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Crooks’a bir mektup göndererek, olayda memurun ihlalinin bulunduğunun saptandığını belirtti.Polis Colling’le ilgili son karar önümüzdeki haftalarda verilecek.