Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyuruldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz\'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, polislerin arkadaşlarına telsizden yapılan anonsla duyuruldu.

Yüksekova\'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos\'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari\'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polisler tedaviye alınırken, jandarma özel harekât ve polis özel harekât ekipleri, bölgeye ortak operasyon düzenleyerek kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova\'nın Onbaşılar köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapıldı ve saldırının faili olduğu belirlenen 2 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Teröristlerin öldürüldüğü haberi, şehit ve yaralı polislerin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyruldu. Şehidin ve yaralı polislerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek şu anons yapıldı:

\"Sayın 3310\'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos\'ta hain patlama sonucu şehit olan, şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekât ve polis özel harekât birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp, intikamları alınmıştır.\"



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