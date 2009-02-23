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Yaşam

Polisi Rahşan Affı kurtardı

Hırsızlara ateş ederken üniversiteli genci öldüren polis memuru, 6 yıl 8 ay ceza aldı, Rahşan affı ile kurtuldu.

23 Şubat 2009 02:00

Hırsızlara ateş ederken üniversiteli genci öldüren polis memuru, 6 yıl 8 ay ceza aldı, Rahşan affı ile kurtuldu.

Polis memuru Yakup Kayhan 1999’da İstanbul Merter’de oto hırsızlarının arkasından uyarı atışı yaparken yoldan geçen üniversite öğrencisi Nail Çaylıkoca’yı başından vurarak ölümüne neden olmuştu. 15 yıl hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılan Kayhan hakkında karar 5 yıl sonra çıktı. Mahkeme, polisin “hedefte hata sonucu, meşru müdafaa şartları içinde” suçu işlediğine kanaat getirerek beraat kararı verdi. Yargıtay polis memurunun, ateş etme yetkisinin bulunmadığı kalabalık bir ortamda başka kişilerin de isabet alabileceğini düşünmemesi nedeniyle kararı bozdu.

İlk kararda beraat alan sanığa yerel mahkeme ikinci kararında 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay verilen ceza kararını onadı. Ancak Kayhan’ın suçu, tarihi itibariyle kamuoyunda Rahşan affı olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası kapsamına girdiği için cezası ertelendi. Böylece Nail’in ölümüne neden olan polis tutuksuz yargılandığı gibi hapse girmekten de kurtuldu.

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