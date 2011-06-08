-POLİSİ OTOMOBİLLE SÜRÜKLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Dolmabahçe'de kendisini durdurmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaportasında Karaköy'e kadar sürüklediği iddiasıyla yakalanan şüpheli, ''adam öldürmeye teşebbüs etmek'' ve ''kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek'' suçlarından tutuklandı. Karaköy Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Nail İşler (26), Beyoğlu Adliyesine sevk edildi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderilen İşler, ''adam öldürmeye teşebbüs etmek'' ve ''kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek'' suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. İşler'in polisteki ifadesinde, Beyoğlu'nda bir dürümcüde çalıştığını, 34 PG 993 plakalı otomobili 10 gün önce aldığını ve olaydan önce 6-7 bira içtiğini söylediği kaydedildi. Nail İşler'in ''Yanımdaki arkadaşımı Karaköy'e bırakmak için Beşiktaş İnönü Stadı'nın önünden geçtiğimde resmi polis memuru bana 'dur' ikazı yaptı. Aracımı polis memurunun üzerine sürmedim. Sonrasını havanın boğuk ve sıcak olmasından dolayı anımsamıyorum. Kendime geldiğimde ambulanstaydım. Benim kesinlikle polis memurunun hayatına kast etmek gibi bir niyetim olamaz. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm'' dediği öğrenildi. İşler'in, ''uyuşturucu madde kullanmak'', ''ev ve iş yerinden hırsızlık'' ile ''otodan hırsızlık'' gibi suçlardan poliste kaydı olduğunu bildirildi. Şikayetçi olarak ifadesi alınan B Bölgesi Trafik Denetleme Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Turan A'nın (26) ise telsiz anonsuyla Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ''dur'' ikazına uymadığı bildirilen aracın görev yaptığı trafik ışıklarında önündeki araçların durması üzerine durduğunu, aracın yanına yaklaştığı sırada trafik ışığının yeşile dönmesi nedeniyle diğer araçların hareket ettiğini, şüphelinin de aracını üzerine doğru sürdüğünü anlattığı belirtildi. Bunun üzerine yaralanmamak için arabanın kaportasının üzerine atladığını, şüphelinin kendisini düşürmek için sağa sola doğru manevralar yaptığını, bağırarak şüpheliden aracı durdurmasını ve kendisini indirmesini istediğini belirten polis memuru Ahmet Turan A, bu sırada şüphelinin eliyle işaret yaparak ''Seni öldüreceğim. Seni sağ bırakmayacağım. Kurtuluşun yok'' diyerek tehditte bulunduğunu anlattığı kaydedildi. Şüphelinin otomobilinde yolcu olarak bulunan Davut Ö'nün de de ifadesinde, Nail İşler'e durmasını söylediğini, ancak çok hızlı oldukları için durdurmak için müdahalede bulunamadığını belirttiği öğrenildi.