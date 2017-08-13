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Polisi görünce sahte parayı yutmaya çalıştı

Polis, zanlının sahte parayı yutmasını engelledi

13 Ağustos 2017 03:36

Muğla Fethiye'de sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan biri yakalandığı sırada sahte parayı yutmaya çalıştı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki üç iş yerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilin olayla ilgili olabileceği kanaatine vardı.

Ekipler, Taşyaka Mahallesi Muğla makası mevkisinde park halinde buldukları otomobildeki İ.B. (37), C.K. (27) ve B.B'yi (17) gözaltına aldı.

B.B'nin yakalandığı sırada üzerinde bulunan sahte 100 liralık banknotu yutmaya çalıştığı, ancak polis ekipleri tarafından engellendiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, 10 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

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