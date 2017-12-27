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Polisi görünce, 'Ebe aramaya geldik' dediler

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce, "Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik" diyerek kurtulmaya çalıştı

27 Aralık 2017 12:29

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1\'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce, \"Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik\" diyerek kurtulmaya çalıştı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. 18 Aralık\'ta soygun yapmak için Osmaniye\'den Adana\'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı. Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkları olan şüphelileri belirledi.
Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.\'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, \"Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için  ebe aramaya geldik\" dedi.
Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti.  
Sağlık kontrolüne götürülen 1\'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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