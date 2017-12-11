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Polisi görünce attığı torbadan uyuşturucu haplar ile bonzai çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis ekibinin görüp elindeki torbayı atarak kaçan şüphelinin attığı torbada uyuşturucu hapler ile bonzai bulundu

11 Aralık 2017 16:36

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis ekibinin görüp elindeki torbayı atarak kaçan şüphelinin attığı torbada uyuşturucu hapler ile bonzai bulundu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün devriye görevi yürüten resmi ekibi Hıdırağa Mahallesi\'nde kimlik kontrolü ve denetimler yaptı. Bu sırada polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli elindeki torbayı attı. Torbada 700 uyuşturucu hap, içime hazır 80 bonzai ele geçirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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